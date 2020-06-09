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Михаил Боярский готов участвовать в голосовании по поправкам в Конституции

14:27 09.06.2020

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что собирается принять участие в предстоящем голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию РФ.

Артист заявил, что считает предложенные изменения «важными, значимыми». «Многие из них напрямую касаются отечественной культуры, истории, различных сторон нашей жизни, - сказал Боярский. - Так, надо обязательно поддержать медицину, врачей, которые сейчас на передовой сражаются с опасной болезнью. В документе в целом затронуто немало актуальных проблем, но, честно говоря, я не большой специалист в политических и экономических темах. Поэтому отставляю эти вопросы на откуп профессионалам, которые понимают в экологии, трудовом праве, социальных гарантиях намного больше, чем я. Моё дело — театр, кулисы, съёмочная площадка».

Как отметил Боярский, одной из особенностей голосования по поправкам будет то, что проголосовать можно будет в электронной форме. «В новых технологиях я тоже разбираюсь слабо. У меня кнопочный телефон, и я мало что смыслю в гаджетах. Но если встанет вопрос, что нужно использовать интернет, думаю, без поддержки не останусь. Мне точно помогут дети и внуки. Мы всегда стараемся приходить друг другу на помощь, а большая дружная семья — это тоже достояние государства», - сказал Боярский.

По словам актера, он спокойно и без напряжения переносит самоизоляцию: «Но переживаю, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, так затянулся вынужденный антракт в театрах. Наш театр, как и большинство, сейчас закрыт, артисты в отпуске, и реально работа возобновится не раньше осени»

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