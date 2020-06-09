Мэр Лондона допустил снос памятников историческим фигурам, замешанным в работорговле
15:12 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Лондона Садик Хан допустил возможность сноса памятников историческим британским деятелям, которые были замешаны в работорговле. Об этом он сообщил во вторник в эфире телеканала "Скай ньюс".
По его словам, этот вопрос рассмотрит специальная комиссия, в состав которой войдут историки, деятели искусств и представители общественности. "Я думаю, что комиссия может принять решение о сносе памятников работорговцам. Мы не должны чтить или увековечивать память людей, которые были работорговцами", - сказал он.
Мэр британской столицы назвал Лондон "одним из самых многообразных городов в мире", обратив внимание на то, что недавние протесты под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны") подчеркнули тот факт, что памятники, мемориальные доски и названия улиц города в значительной степени отражают Викторианскую эпоху - период правления королевы Виктории, длившийся с 1837 по 1901 год. "Протесты Black Lives Matter справедливо привлекли к этому внимание общественности, однако важно, чтобы мы предприняли правильные шаги в направлении осуществления совместной работы по внесению изменений и обеспечению того, чтобы все мы могли гордиться нашим общественным ландшафтом", - добавил он.
Общественные дискуссии о необходимости сноса некоторых памятников в Лондоне оживились после того, как в Бристоле в воскресенье была сорвана с постамента и сброшена в реку статуя английского торговца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721). Памятник Колстону, установленный в 1895 году, уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, так как меценат нажил часть своего состояния, занимаясь работорговлей.
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