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Мэр Лондона допустил снос памятников историческим фигурам, замешанным в работорговле

15:12 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Лондона Садик Хан допустил возможность сноса памятников историческим британским деятелям, которые были замешаны в работорговле. Об этом он сообщил во вторник в эфире телеканала "Скай ньюс".

По его словам, этот вопрос рассмотрит специальная комиссия, в состав которой войдут историки, деятели искусств и представители общественности. "Я думаю, что комиссия может принять решение о сносе памятников работорговцам. Мы не должны чтить или увековечивать память людей, которые были работорговцами", - сказал он.

Мэр британской столицы назвал Лондон "одним из самых многообразных городов в мире", обратив внимание на то, что недавние протесты под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны") подчеркнули тот факт, что памятники, мемориальные доски и названия улиц города в значительной степени отражают Викторианскую эпоху - период правления королевы Виктории, длившийся с 1837 по 1901 год. "Протесты Black Lives Matter справедливо привлекли к этому внимание общественности, однако важно, чтобы мы предприняли правильные шаги в направлении осуществления совместной работы по внесению изменений и обеспечению того, чтобы все мы могли гордиться нашим общественным ландшафтом", - добавил он.

Общественные дискуссии о необходимости сноса некоторых памятников в Лондоне оживились после того, как в Бристоле в воскресенье была сорвана с постамента и сброшена в реку статуя английского торговца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721). Памятник Колстону, установленный в 1895 году, уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, так как меценат нажил часть своего состояния, занимаясь работорговлей.

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