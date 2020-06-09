Мэр итальянского Бергамо согласен увековечить память о российской помощи городу
15:32 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр итальянского города Бергамо Джорджо Гори согласен с инициативой увековечить память о российской помощи его городу в борьбе с пандемией. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее сообщалось, что итальянская общественная организация "Помогите нам спасти детей" выступила с инициативой учредить День российско-итальянской солидарности.
"Думаю, что будет возможность увековечить память о сотрудничестве между Россией и Италией, главным образом с Бергамо", - сказал Гори. Он высоко оценил работу российских специалистов, которые занимались дезинфекцией пансионатов для пожилых людей и лечением пациентов с коронавирусом в местном госпитале. "Они проявили высший профессионализм, и Бергамо, безусловно, в долгу. Поэтому если есть возможность отдать дань этой дружбе, которая сложилась в ходе общей борьбы, мы были бы рады", - сказал мэр. Он признался, что не получал лично соответствующего послания от президента "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, но обещал изучить вопрос.
Благотворительная организация "Помогите нам спасти детей", основанная в 2001 году, стала одной из первых иностранных организаций, оказавших помощь детям Беслана после теракта в школе в 2004 году (Бордато удостоен звания почетного гражданина Беслана). Сейчас она активно помогает населению востока Украины, где не прекращаются военные действия. В основном деньги собираются на лечение детей. Кроме того, Бордато сотрудничает с детскими больницами в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической больницей. Ранее Бордато сообщил, что разослал письмо с предложением об учреждении Дня российско- итальянской солидарности мэрам ряда городов, включая Бергамо, а также членам парламента Италии.
НОВОСТИ
- 19:05 09.06.2020
- В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
- 18:35 09.06.2020
- Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
- 18:26 09.06.2020
- Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
- 17:40 09.06.2020
- Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
- 17:12 09.06.2020
- Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
- 17:00 09.06.2020
- В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
- 16:32 09.06.2020
- Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ
- 16:15 09.06.2020
- Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
- 16:12 09.06.2020
- Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
- 16:00 09.06.2020
- Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать