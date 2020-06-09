Мэр итальянского Бергамо согласен увековечить память о российской помощи городу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр итальянского города Бергамо Джорджо Гори согласен с инициативой увековечить память о российской помощи его городу в борьбе с пандемией. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее сообщалось, что итальянская общественная организация "Помогите нам спасти детей" выступила с инициативой учредить День российско-итальянской солидарности.

"Думаю, что будет возможность увековечить память о сотрудничестве между Россией и Италией, главным образом с Бергамо", - сказал Гори. Он высоко оценил работу российских специалистов, которые занимались дезинфекцией пансионатов для пожилых людей и лечением пациентов с коронавирусом в местном госпитале. "Они проявили высший профессионализм, и Бергамо, безусловно, в долгу. Поэтому если есть возможность отдать дань этой дружбе, которая сложилась в ходе общей борьбы, мы были бы рады", - сказал мэр. Он признался, что не получал лично соответствующего послания от президента "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, но обещал изучить вопрос.

Благотворительная организация "Помогите нам спасти детей", основанная в 2001 году, стала одной из первых иностранных организаций, оказавших помощь детям Беслана после теракта в школе в 2004 году (Бордато удостоен звания почетного гражданина Беслана). Сейчас она активно помогает населению востока Украины, где не прекращаются военные действия. В основном деньги собираются на лечение детей. Кроме того, Бордато сотрудничает с детскими больницами в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической больницей. Ранее Бордато сообщил, что разослал письмо с предложением об учреждении Дня российско- итальянской солидарности мэрам ряда городов, включая Бергамо, а также членам парламента Италии.