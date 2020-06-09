Московская область переходит на цифровую систему учета имущества

15:10

С 10 июня в Подмосковье начнется переход на новую цифровую систему учета имущества. Управление Росреестра по Московской области и Кадастровая палата по Московской области реализуют мероприятия по внедрению на территории региона Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Данный вопрос рассмотрен сегодня на заседании правительства Московской области под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что переход на новую цифровую платформу поможет повысить качество предоставляемых Росреестром услуг, упростит осуществление учетно-регистрационных процедур в электронной форме и улучшит качество данных, содержащихся в ЕГРН.

«Услуги Росреестра занимают первое по популярности место среди государственных услуг. В 2019 году в МФЦ поступило более 10 млн заявлений по услугам 22 федеральных и 26 региональных ведомств, из которых 3,5 млн составили заявления на услуги Росреестра», - рассказала Наталья Адигамова.

Министр отметила, что одним из преимуществ новой системы ФГИС ЕГРН является переход на единую программу, которая объединит базы данных Государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП), что позволит регистрировать права на объекты без дополнительных заявлений, оперативно формировать выписки, вносить в базу данных сведения, анализировать их, выявлять и исправлять несоответствия.

Взаимодействие органов власти и Росреестра также будет осуществляться в электронном виде. Росреестр планирует интеграцию со смежными информационными системами органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФНС, ФССП, нотариата, что ускорит осуществление учетно-регистрационных процедур, которые необходимы как для реализации госпрограмм на территории Подмосковья, так и для управления земельно-имущественным комплексом региона.

Для успешного внедрения ФГИС ЕГРН на территории Подмосковья 1882 сотрудника МФЦ прошли дистанционное обучение по работе в новой программе, на 126 площадках МФЦ проведено тестирование всех учетно-регистрационных действий, созданы методические материалы и пошаговые инструкции по работе в новой системе, также налажена непрерывная работа МФЦ и портала Росреестра для бесперебойного приема документов и предоставления необходимых услуг.

Переход на новую программу может занять от 2 недель до месяца, тем не менее все услуги Росреестра будут доступны в прежнем объеме – через портал Росреестра и офисы МФЦ, которые до 1 июля принимают по предварительной записи.

Поскольку программа новая возможны сбои в предоставлении услуг Росреестра, однако сотрудники Управления готовы помочь в решении любых затруднений. По вопросам, связанным с предоставлением услуг Росреестра, нужно обращаться на горячую линию Росреестра: 8 (800) 100-34-34, по телефонам колл-центра Управления: 8 (499) 148-82-60, 8 (499) 148-85-75, 8 (499) 264-20-89, 8 (499) 264-87-55, 8 (499) 152-23-86 или через форму обратной связи на портале.

С 29.04.2020 обращения Росреестра выведены в Центр управления регионом Московской области, где находятся на контроле сотрудников ЦУРа. Все обращения через систему «Добродел» попадают в подмосковный ЦУР и оперативно отрабатываются Управлением Росреестра по Московской области для последующего направления ответа заявителю.

На сегодняшний день 54 региона уже перешли на ФГИС ЕГРН. До конца 2020 года планируется подключить к системе еще 31 регион.