Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера в школах после завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом требований Роспотребнадзора. Об этом заявил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов. Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные [вечера], с Роспотребнадзором мы говорили, это выпускные традиционные [вечера] после ЕГЭ", - сказал Кравцов на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.

Он добавил, что очные выпускные могут пройти после ЕГЭ там, где позволит эпидемическая ситуация, и с учетом требований Роспотребнадзора.