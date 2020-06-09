Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
16:12 09.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Патрушев заявил о риске дискредитации политики РФ в Арктике из-за аварии на Таймыре. Там устраняют последствия разлива 20 тысяч тонн топлива из резервуара. Нефтепродукты попали в почву и реки.
«Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведёт к серьёзным экологическим последствиям, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике», — цитирует секретаря Совбеза Николая Патрушева ТАСС.
По версии «Норникеля», резервуар с дизельным топливом разрушился из-за таяния весной мерзлоты, что привело к проседанию фундамента.
По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Говорит Москва
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