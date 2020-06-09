0
0
223
НОВОСТИ

Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ

16:32 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам колонии Евгения Янко, признав его виновным в шпионаже в пользу Украины. Как уточнил ТАСС источник в спецслужбах, осужденный передавал сотрудникам украинской разведки сведения о российской армии.

"Суд в Севастополе во вторник признал Янко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж") и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:05 09.06.2020
В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
0
44
18:35 09.06.2020
Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
0
95
18:26 09.06.2020
Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
0
107
17:40 09.06.2020
Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
0
177
17:12 09.06.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
0
214
17:00 09.06.2020
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
0
195
16:15 09.06.2020
Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
0
253
16:12 09.06.2020
Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
0
255
16:00 09.06.2020
Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
0
245
15:32 09.06.2020
Мэр итальянского Бергамо согласен увековечить память о российской помощи городу
0
271

Возврат к списку