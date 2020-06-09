Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам колонии Евгения Янко, признав его виновным в шпионаже в пользу Украины. Как уточнил ТАСС источник в спецслужбах, осужденный передавал сотрудникам украинской разведки сведения о российской армии.

"Суд в Севастополе во вторник признал Янко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж") и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.