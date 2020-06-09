Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
16:15 09.06.2020
Служба скорой помощи будет усилена новыми автомобилями. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, городские власти уже закупили несколько сотен современных полноприводных машин Ford, Mercedes и ГАЗ. «В условиях эпидемии мы приняли решение о дополнительном оснащении скорой помощи современными машинами, - отметил градоначальник. - Буквально за месяц было поставлено более 260 машин, и еще в ближайшее дни будет поставлено оставшиеся 40 - 300 современных машин». Закупленные автомобили оснащены оборудованием для оказания помощи людям в экстренных и тяжелых ситуациях, машины инфекционных бригад имеют специальные биобоксы, которые сейчас используются при перевозке больных COVID-19.
Мэр осмотрел строящееся здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе и сообщил, что несмотря на рост нагрузки в разгар эпидемии, столичные бригады скорой помощи продолжали демонстрировать высокие показатели. «Московская скорая помощь одна из самых мощных в мире, и не только мощных, но и эффективных с точки зрения скорости доезда до пациента, госпитализации пациента, если в этом есть необходимость, по всем параметрам. Это, конечно, позволило в ситуации с пандемией вынести всю нагрузку, которая упала на бригады скорой помощи, на систему скорой помощи. По сути дела, это была передовая и остается передовой борьбы с COVID», - заявил Собянин, по словам которого, в последние годы в Москве построили пять мощных подстанций скорой, а еще пять находятся в стадии строительства.
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