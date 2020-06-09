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В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго

17:00 09.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Антверпена демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду Второму, при котором был захвачен бассейн реки Конго. Событие конца 19-начала 20 века сопровождались жестокими репрессиями против местного населения.

Ранее памятник неоднократно оскверняли.  Эхо Москвы

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