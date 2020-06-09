Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - май 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $33,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - мая 2019 года показатель находился на уровне $28,2 млрд.