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Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов

17:40 09.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов. Речь идёт о гражданах, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказал зампред Совета безопасности на совещании по проекту концепции общественной безопасности в режиме видеоконференции. По его словам, в этом году мигранты совершили почти 15 тысяч преступлений. При этом то, что они не могут вернуться к себе на родину, «может в значительной степени обострить криминогенную обстановку».  Говорит Москва

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