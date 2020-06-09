17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов. Речь идёт о гражданах, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказал зампред Совета безопасности на совещании по проекту концепции общественной безопасности в режиме видеоконференции. По его словам, в этом году мигранты совершили почти 15 тысяч преступлений. При этом то, что они не могут вернуться к себе на родину, «может в значительной степени обострить криминогенную обстановку». Говорит Москва