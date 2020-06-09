Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
18:26 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Азербайджана продлили до 1 июля ограничения на въезд и выезд из страны, введенные из- за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник оперативный штаб при кабинете министров страны.
"Ограничения, введенные на въезд и выезд на госграницах Азербайджанской Республики, продлеваются до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ограничения распространяются и на международные авиарейсы. Исключения составляют лишь грузоперевозки и чартерные рейсы.
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