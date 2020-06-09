Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рестораны и другие объекты общественного питания в Санкт-Петербурге откроются для посетителей не раньше июля. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

"В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе снятия ограничений, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации", - сказал Беглов.

Он не исключил, что работа ресторанов в новых условиях будет опробована сначала в центральной части города, а затем распространится на другие районы.