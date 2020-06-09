0
0
0
НОВОСТИ

В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам

19:05 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

На переговорах были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - отметили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 09.06.2020
Власти Петербурга планируют начать открывать рестораны 1 июля
0
85
18:26 09.06.2020
Границы Азербайджана будут закрыты до 1 июля
0
101
17:40 09.06.2020
Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов
0
172
17:12 09.06.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе - мае 2020 года вырос на 19%
0
207
17:00 09.06.2020
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II, при котором был захвачен бассейн р.Конго
0
189
16:32 09.06.2020
Суд Севастополя приговорил к 10 годам передававшего СБУ сведения об армии РФ
0
230
16:15 09.06.2020
Собянин: В Москве построят шесть новых подстанций скорой помощи
0
247
16:12 09.06.2020
Политика РФ в Арктике может быть дискредитирована из-за аварии на Таймыре - Патрушев
0
249
16:00 09.06.2020
Минпросвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера после завершения ЕГЭ
0
241
15:32 09.06.2020
Мэр итальянского Бергамо согласен увековечить память о российской помощи городу
0
266

Возврат к списку