В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам
19:05 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.
На переговорах были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - отметили в пресс-службе.
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