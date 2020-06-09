В Минске хотят покупать газ в РФ по справедливым ценам

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

На переговорах были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - отметили в пресс-службе.