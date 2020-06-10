Актер Михаил Ефремов задержан - СМИ
19:15 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписка о невыезде актеру Михаилу Ефремову отменена, в настоящее время он задержан по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Ефремов задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.
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