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Президент Бразилии заявил о недоверии Всемирной организации здравоохранения

19:40 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о недоверии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и подтвердил возможность выхода южноамериканской республики из организации. Об этом политик сообщил в ходе общения с прессой по итогам заседания правительства.

"ВОЗ своим поведением напоминает политическую партию. Президент США [Дональд Трамп] небезосновательно перестал вносить взносы в ВОЗ. Бразилия подумает над этим как только разберемся с проблемой пандемии, мы всерьез подумаем над тем, выходить из организации или нет, так как она больше не внушает нам доверия", - заявил политик.

В частности, политик указал, что ВОЗ ранее изменило свою позицию по вопросу эффективности препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, а также мнение относительно возможности заразиться этой инфекцией от бессимптомного носителя.

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