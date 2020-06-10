Андрей Воробьев: Время выходить из кабинетов (+ ВИДЕО)
19:44 09.06.2020
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Андрей Воробьёв отметил, что чиновникам необходимо активно включаться в решение накопившихся хозяйственных вопросов.
«Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все «красные зоны», которые звучали сегодня на заседании правительства, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду!
Мы сегодня рассмотрели целый блок приоритетных направлений нашей работы - подъезды, окос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связано с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов Президента. Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по «красным зонам», которые звучали», - такое поручение дал губернатор.
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