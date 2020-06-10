В отношениях России и США нет позитивной повестки - Рябков
20:15 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США не имеют никакой позитивной повестки в двусторонних отношениях и не видят возможностей изменить эту ситуацию. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско- американских отношений.
По его словам, стандартные методы выхода из подобной ситуации путем диалога не работают. "Послужной список в этом смысле очень скудный. Мы действительно не имеем позитивной повестки в настоящее время", - сказал он о состоянии российско-американских отношений. Он также указал на отсутствие доверия между Россией и США.
"Вызывает очень большое сожаление, что люди в Соединенных Штатах в своем большинстве, по крайней мере среди тех, кто принимает решения, воспринимают Россию как источник проблем, как токсичного игрока на международной арене", - отметил Рябков. По его словам, Россия также видит в действиях США проблему для международной жизни.
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