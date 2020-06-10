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НОВОСТИ

На новейшем авианосце ВМС США в тестовом походе отказала катапульта

20:47 09.06.2020 Источник: Интерфакс

Новейший американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) вынужден был вернуться из тестового похода на свою базу в Норфолке (штат Вирджиния) в связи с отказом системы для запуска самолетов палубной авиации, сообщили военно-морские силы США.

"В течение пяти дней мы не могли осуществлять запуски самолетов", - говорилось в сообщении флота.

Виной тому стала система электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), испытания которой проводились с 2017 года для замены традиционной паровой катапульты, которая требует больших запасов пресной воды на корабле.

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