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Америка планирует создать свой ледокольный флот к 2029 году

21:15 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп поручил администрации разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов в 2029 финансовом году (начнется в октябре 2028 года). Об этом говорится в распространенном во вторник меморандуме главы Белого дома.

"Для обеспечения защиты национальных интересов в Арктике и Антарктике и сохранения сильного присутствия в Арктике вместе с союзниками и партнерами США необходим готовый и способный полярный флот ледоколов, который будет испытан и развернут к 2029 финансовом году", - отмечается в тексте.

"США будут разрабатывать и реализовывать программу закупки полярных ледоколов для обеспечения национальных интересов в Арктике и Антарктике", - говорится в меморандуме.

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