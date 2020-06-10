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Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест

21:45 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа актера Михаила Ефремова после ДТП, повлекшего смерть человека, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", - зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

Михаил Ефремов согласился с требованием следствия избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корр. ТАСС из зала суда. "Все это [произошедшее], конечно, чудовищно. Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест", - сказал артист.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, признает ли он вину, актер ответил положительно и кивнул.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.

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