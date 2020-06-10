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Продлевать программу субсидирования ипотеки под 6,5% власти не планируют - Хуснуллин

22:30 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ не планирует продлевать программу субсидирования ипотечного кредитования под 6,5%, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Пока нет. Пока [программа действует] до ноября [этого года]", - ответил Хуснуллин на вопрос о планах по продлению программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%.

Он напомнил, что компенсация процентной ставки для россиян, которые взяли ипотеку под 6,5%, будет сохраняться на весь срок жилищного кредита, то есть на 15-20 лет. Также, по словам Хуснуллина, банки сегодня активно перекредитовывают заемщиков и понижают процентную ставку по ипотеке.

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