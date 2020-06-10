Президент Молдавии заявил, что получает угрозы из-за дела о хищении 1 млрд евро
23:26 09.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получает угрозы в свой адрес после активизации расследования хищения из молдавских банков 1 млрд евро и других резонансных дел.
"В последнее время участились угрозы в мой адрес, в том числе были и публичные заявления некоторых депутатов, мол, будь осторожен, а то мы тебе покажем, где раки зимуют. Они начались после того, как при новом генеральном прокуроре и правительстве Иона Кику активизировалось расследование многих дел, а именно кражи века (так в Молдавии называют дело о хищении из банков 1 млрд евро - прим. ТАСС) и сдачи в концессию аэропорта Кишинева" - сказал Додон во вторник в эфире телеканала "Молдова 1". По его мнению, за этими угрозами стоят люди бежавшего в прошлом году из Молдавии в США олигарха Владимира Плахотнюка, который обзванивает депутатов и призывает их переходить в оппозицию, чтобы свергнуть правительство Кику и создать новую коалицию с лидером проевропейской оппозиции, бывшим премьером Майей Санду.
"Беглый олигарх говорит им, что будет новая правящая коалиция с Санду, он убеждает, что американцы ему пообещали, что они ее заставят пойти на это", - пояснил Додон. По его словам, для этого в последние недели в парламенте люди олигарха "начали скупать депутатов".
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