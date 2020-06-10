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НОВОСТИ

Музеи, кафе и рестораны откроются в Крыму с 15 июня

23:05 09.06.2020 Источник: Интерфакс

Глава Крыма Сергей Аксенов внес во вторник изменения в указ о режиме повышенной готовности, предполагающие снятие запрета на ряд видов деятельности.

В документе, опубликованном на сайте правительства республики, перечислены виды деятельности, запрет на которые продлен до 1 июля. Нельзя проводить массовые мероприятия, организовывать выезд детских групп за пределы республики, проводить конференции и выставки, закрытыми остаются кинотеатры, парки аттракционов и тренажерные залы (за исключением индивидуальных занятий).

Таким образом, из указа, который вступит в силу 15 июня, исключен запрет на работу музеев и кафе с ресторанами, летние веранды которых принимают гостей с начала месяца. Источник в правительстве Крыма подтвердил агентству "Интерфакс-Юг", что эти объекты смогут открыться в середине июня.

Из указа полностью исключено упоминание о самоизоляции, при этом масочный режим в общественных местах сохраняется до особого распоряжения.

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