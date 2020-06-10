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Закрытие границы между США и Канадой могут продлить еще на 30 дней

07:50 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады и США могут продлить закрытие границы между двумя странами из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, еще на 30 дней после истечения срока предыдущей договоренности, которая предусматривает действие ограничений до 21 июня. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.

По данным его источников в канадской и американской администрации, окончательное решение еще не принято, но такая возможность рассматривается.

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