Из-за пандемии коронавируса россияне решили начать копить на "черный день" - опрос
08:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% жителей России решили начать копить на "черный день" после начавшегося кризиса на фоне пандемии коронавируса. Такие результаты показал опрос банка "Открытие", данные которого есть в распоряжении ТАСС.
"Карантин существенно повлиял на финансовое поведение наших сограждан. 39% россиян в целом и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности под влиянием карантина из-за пандемии коронавируса, хотя раньше денег не копили. При этом более половины россиян намерены тратить меньше, чем до самоизоляции", - отметили в банке.
При этом лишь 19% россиян заявили, что у них уже есть достаточно накоплений и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на "черный день". Еще 32% опрошенных не планируют копить деньги ввиду отсутствия финансовых возможностей.
"Бума расходов и быстрого восстановления потребления ждать не приходится. 53% респондентов заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. 36% россиян (31% жителей Москвы и Московской области) намерены сохранить расходы на докарантинном уровне. Только 3% жителей страны (5% москвичей) заявили о желании тратить больше, чем до карантина", - добавили в пресс-службе "Открытия".
Вместе с тем, согласно данным опроса, большинство россиян не намерены экономить на своем здоровье и детях, при этом 30% опрошенных допускают возможность сокращения трат на питание.
Опрос был проведен банком "Открытие" 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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