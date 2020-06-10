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Из-за действующих санкций сирийским врачам не хватает медицинского оборудования

08:30 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи в Сирии испытывают нехватку медицинского оборудования из-за действующих против страны санкций, несмотря на то, что число людей, которым требуется помощь, значительно снизилось со времен активных боевых действий. Об этом рассказал журналистам главный врач госпиталя Эль-Рази в Алеппо Майн Дома.

"После 2018 года стало лучше, потому что министерство начало отправлять столько медикаментов, сколько нужно, и оборудование стали обновлять. Но сейчас международные санкции мешают нам в ремонте этого оборудования, ведь все запчасти - импортные. Не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Дома. Он уточнил, что во время войны пострадавших от обстрелов в городе было очень много, в больницу на скорой ежедневно привозили до 100 раненых. Сейчас привозят не более восьми тысяч в год.

"Всем пострадавшим положены были лекарства. Самое тяжелое время было, когда была блокада, потому что не хватало лекарств и даже обычного физраствора. Но мы смогли продержаться в то время и обеспечили весь город медицинской помощью", - вспоминает Дома.

Тем не менее сотрудники скорой помощи Алеппо получили новые машины с современным оборудованием. Как рассказал главный врач станции скорой помощи Алеппо Муххамед Джихад Байэдж, врачи работают по международному стандарту, машина должна прибыть к пациенту за 8-12 минут. Чаще всего вызовы связаны с авариями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и отравлениями.

"Это современная машина, здесь есть дефибриллятор, который мы используем, когда сталкиваемся с серьезными сердечными приступами. Есть аппарат вентиляции легких. Он нужен, когда мы транспортируем человека в госпиталь, и необходимо помогать ему дышать. А также есть у нас есть автоматическая капельница, если нужно больному постепенно вводить лекарства", - рассказал врач скорой помощи Рами Араб.

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