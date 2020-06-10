Госдеп США и Фонд Сороса занимаются координацией деструктивной деятельности в РФ - Патрушев

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координацией деструктивной деятельности в отношении России занимаются Государственный департамент США, другие госструктуры и ведущие американские неправительственные организации. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном в среду.

"Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации: Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие", - сказал он. Секретарь Совбеза добавил, что для работы в России американцы и их партнеры по НАТО также широко используют ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы.

Патрушев отметил, что внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на России. "Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с "требуемыми российскими адресатами", - пояснил он. - Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии". По словам секретаря Совбеза, высокую активность проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где "обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ". Патрушев добавил, что в Латвии организовано обучение российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ.