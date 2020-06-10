Данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июня
09:00 10.06.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июня превысило 7,24 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 7 244 108 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 125,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 411 260 пациента, 3,37 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,97 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (739,5 тысячи человек), Россия (484,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (290,5 тысячи) и Индия (276,1 тысячи), ранее обогнавшая Испанию. В десятке рейтинга также находятся Италия, Перу, Франция и Германия.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 111 989 человек. Самая большая смертность зафиксирована у европейских стран из десятки государств, наиболее пострадавших от пандемии. Этот показатель превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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