Сегодня начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию
09:05 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы
В России сегодня начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Оно будет проводиться в отдаленных и труднодоступных районах страны.
Досрочное голосование по конституционным поправкам сегодня начнется в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенном на Крайнем Севере. Там в плебисците будут участвовать чуть больше тысячи человек. Также к голосованию смогут присоединиться жители труднодоступных районов Чукотки – оленеводы, промышленники, военные, вахтовики и другие работники, которые находятся в отдаленной местности. Об этом сообщает агентство ТАСС. Из-за проблем с транспортным сообщением досрочное голосование также начнется и в некоторых населенных пунктах Сахалинской области.
Ранее датой общероссийского голосования было назначено 1 июля. Избирателям предложат поддержать или отвергнуть список из более 200 поправок в Конституцию. Одна из них позволит Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.
В Москве и Нижегородской области отдать свой голос за или против поправок можно будет дистанционно. В столице на это отведут шесть дней. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 10.06.2020
- Уровень долговой нагрузки россиян почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное - ЦБ РФ
- 12:20 10.06.2020
- Во время испытания американской гиперзвуковой ракеты произошла нештатная ситуация
- 12:05 10.06.2020
- Падение ВВП России в 2020 году может составить от 8% до 10% в условиях пандемии - ОЭСР
- 12:00 10.06.2020
- Трамп готов представить реформу полиции - NBC
- 11:36 10.06.2020
- Президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян: в Конституции надо закрепить важность защиты животных
- 11:32 10.06.2020
- Парад Победы с участием более 75 единиц техники пройдет в Новосибирске без зрителей
- 11:20 10.06.2020
- Экономике России потребуется несколько кварталов для восстановления - Набиуллина
- 11:05 10.06.2020
- Задержан полицейский, сбивший трех человек на тротуаре в Воронеже
- 11:00 10.06.2020
- В России число новых случаев заражения коронавирусом оказалось самым низким за две недели
- 10:45 10.06.2020
- РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать