В Совфеде прокомментировали упоминающую РФ в негативном ключе стратегию обороны Румынии
09:20 10.06.2020
«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.
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