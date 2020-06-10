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НОВОСТИ

В Совфеде прокомментировали упоминающую РФ в негативном ключе стратегию обороны Румынии

09:20 10.06.2020

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT национальную стратегию обороны Румынии на 2020—2024 годы, в которой говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.

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