Порошенко будет принудительно доставлен на допрос
09:32 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко будет принудительно доставлен на допрос. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.
Следователи Государственного бюро расследований вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
В середине мая Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко с Байденом и госсекретарем Джоном Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. После публикации записей офис Генерального прокурора начал расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены.
Ранее Порошенко не явился на допрос дважды. В результате было решено применить к бывшему президенту силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.
Сам Порошенко отвергает обвинения в госизмене. По его словам, означенные записи являются подделкой. Эхо Москвы
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