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НОВОСТИ

Порошенко будет принудительно доставлен на допрос

09:32 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко будет принудительно доставлен на допрос. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Следователи Государственного бюро расследований вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

В середине мая Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко с Байденом и госсекретарем Джоном Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. После публикации записей офис Генерального прокурора начал расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены.

Ранее Порошенко не явился на допрос дважды. В результате было решено применить к бывшему президенту силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

Сам Порошенко отвергает обвинения в госизмене. По его словам, означенные записи являются подделкой. Эхо Москвы

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