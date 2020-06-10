09:32 Источник: Эхо Москвы

Сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко будет принудительно доставлен на допрос. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Следователи Государственного бюро расследований вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

В середине мая Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко с Байденом и госсекретарем Джоном Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. После публикации записей офис Генерального прокурора начал расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены.

Ранее Порошенко не явился на допрос дважды. В результате было решено применить к бывшему президенту силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

Сам Порошенко отвергает обвинения в госизмене. По его словам, означенные записи являются подделкой. Эхо Москвы