В Австрии отставной полковник получил три года за шпионаж в пользу РФ
10:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд присяжных признал 71-летнего полковника армии Австрии в отставке Мартина М. виновным в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России, приговорив его к трем годам тюремного заключения. Вердикт был оглашен после 12-часового заседания во вторник вечером в присутствии общественности в Земельном суде Зальцбурга, передает корреспондент ТАСС.
Приговор суда присяжных еще не вступил в законную силу. Адвокат осужденного не собирается подавать апелляцию, его подзащитный согласился с приговором. Прокуратура требовала до 10 лет лишения свободы. Представитель гособвинения пока не стал делать заявление и имеет три дня на обжалование срока тюремного заключения.
Как сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель суда Петер Эггер, в приговор о тюремном сроке на три года засчитывается срок пребывания осужденного в предварительном заключении, который длится полтора года с момента его ареста в ноябре 2018 года.
"В случае вступления приговора в законную силу было принято решение об условном освобождении обвиняемого с учетом отбытия половины наказания", - отметил представитель суда.
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