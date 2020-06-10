МЭА ожидает сильного падения мирового спроса на газ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века", - отмечается в отчете.

Ожидается, что спрос на газ будет постепенно восстанавливаться в 2021 году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности. "Однако последствия кризиса 2020 года, как ожидается, приведут к 2025 году к потерянному объему годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м, что соответствует росту спроса в 2019 году", - сообщают аналитики МЭА.

В дальнейшем - до 2025 года - ожидается рост спроса на газ в среднем на 1,5% в год. Основным драйвером роста спроса станет промышленность, на которую будет приходиться до 40% дополнительного спроса. Потребление газа промышленностью будет расти в среднем на 2,5% в год.

При этом самый сильный рост спроса на газ среди стран будет наблюдаться в Китае. В период между 2019-2025 годами эта страна продемонстрирует ежегодный рост потребления газа на более чем 130 млрд куб. м.

Что касается поставок "голубого топлива", ожидается, что Россия станет вторым по величине источником роста предложения на рынке в течение 2019-2025 годов. Первое место будут занимать США. На РФ будет приходиться чуть более одной пятой мирового роста добычи газа в обозначенный период.