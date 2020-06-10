Митинги в России должны проходить в специально отведенных местах - КС РФ
10:20 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Конституционный суд: Митинги в России должны проходить в специально отведенных для этого местах. Если организаторы хотят выйти с протестом на другую площадку, они должны доказать, что изначально предложенное им не подходит.
На определение КС обратило внимание ВВС. Поводом стала жалоба жителей Самарской области, которым власти отказали в праве провести митинг в центре города. По федеральному закону до сих пор проводить акции можно было либо в так называемых Гайд-парках, либо на любых других точках, если заявка согласована с властями.
Ранее Конституционный суд признавал в своих решениях, что чиновники должны обеспечивать участникам митингов возможность собраться в том месте, которое избрали организаторы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 10.06.2020
- Уровень долговой нагрузки россиян почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное - ЦБ РФ
- 12:20 10.06.2020
- Во время испытания американской гиперзвуковой ракеты произошла нештатная ситуация
- 12:05 10.06.2020
- Падение ВВП России в 2020 году может составить от 8% до 10% в условиях пандемии - ОЭСР
- 12:00 10.06.2020
- Трамп готов представить реформу полиции - NBC
- 11:36 10.06.2020
- Президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян: в Конституции надо закрепить важность защиты животных
- 11:32 10.06.2020
- Парад Победы с участием более 75 единиц техники пройдет в Новосибирске без зрителей
- 11:20 10.06.2020
- Экономике России потребуется несколько кварталов для восстановления - Набиуллина
- 11:05 10.06.2020
- Задержан полицейский, сбивший трех человек на тротуаре в Воронеже
- 11:00 10.06.2020
- В России число новых случаев заражения коронавирусом оказалось самым низким за две недели
- 10:45 10.06.2020
- РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать