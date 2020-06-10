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НОВОСТИ

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

10:32 10.06.2020 Источник: RNS

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около $5 млрд), следует из официального заявления фонда.

«Новая резервная договоренность станет якорем для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения на сегодняшний день. Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании», — указывают представители МВФ.  RNS

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