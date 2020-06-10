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Продюсер Иосиф Пригожин: 1 июля необходимо поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции

10:25 10.06.2020

Россиянам важно 1 июля участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, однако перед этим процессом нужно изучить их содержание, полагает продюсер Иосиф Пригожин. «Мне кажется, нужно ознакомиться со всеми поправками, которые сегодня предлагаются. Нам же не навязывают поправки. Я считаю, что нужно прийти и проголосовать в любом случае. Есть какие-то моменты, которые действительно необходимы для страны. Любой документ в течение жизни однозначно должен быть подвержен корректировке. Мы же не изменяем Конституцию, мы корректируем ее, в связи с определенными событиями, происходящими в мире», - сказал Пригожин.

Как уже сообщала «Независимая газета», плебисцит по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ запланирован на 1 июля, также жители двух субъектов Федерации - Москвы и Нижегородской области - смогут участвовать в этом процессе в электронном формате.

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