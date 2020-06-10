В России число новых случаев заражения коронавирусом оказалось самым низким за две недели
11:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом.
Новые 1 195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца. Суточный рост в столице снизился до 0,6%. Днем ранее в городе было выявлено 1 572 новых заразившихся.Всего в Москве 199 785 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 83 167. За сутки в столице выписаны по выздоровлению 3 796, всего вылечились 113 533 пациента. Скончались за сутки 56, всего умерли 3 085.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.
Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.
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