В России число новых случаев заражения коронавирусом оказалось самым низким за две недели

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом.

Новые 1 195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца. Суточный рост в столице снизился до 0,6%. Днем ранее в городе было выявлено 1 572 новых заразившихся.Всего в Москве 199 785 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 83 167. За сутки в столице выписаны по выздоровлению 3 796, всего вылечились 113 533 пациента. Скончались за сутки 56, всего умерли 3 085.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.