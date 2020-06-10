0
0
167
НОВОСТИ

В России число новых случаев заражения коронавирусом оказалось самым низким за две недели

11:00 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в среду 8 404, это самый низкий показатель за две недели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. Всего в России 493 657 человек заразились коронавирусом.

Новые 1 195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца. Суточный рост в столице снизился до 0,6%. Днем ранее в городе было выявлено 1 572 новых заразившихся.Всего в Москве 199 785 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 83 167. За сутки в столице выписаны по выздоровлению 3 796, всего вылечились 113 533 пациента. Скончались за сутки 56, всего умерли 3 085.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 и составляет 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 10.06.2020
Уровень долговой нагрузки россиян почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное - ЦБ РФ
0
67
12:20 10.06.2020
Во время испытания американской гиперзвуковой ракеты произошла нештатная ситуация
0
92
12:05 10.06.2020
Падение ВВП России в 2020 году может составить от 8% до 10% в условиях пандемии - ОЭСР
0
112
12:00 10.06.2020
Трамп готов представить реформу полиции - NBC
0
112
11:36 10.06.2020
Президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян: в Конституции надо закрепить важность защиты животных
0
134
11:32 10.06.2020
Парад Победы с участием более 75 единиц техники пройдет в Новосибирске без зрителей
0
141
11:20 10.06.2020
Экономике России потребуется несколько кварталов для восстановления - Набиуллина
0
150
11:05 10.06.2020
Задержан полицейский, сбивший трех человек на тротуаре в Воронеже
0
212
10:45 10.06.2020
РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения
0
217
10:32 10.06.2020
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
0
183

Возврат к списку