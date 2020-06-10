Задержан полицейский, сбивший трех человек на тротуаре в Воронеже

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали 24-летнего сотрудника полиции, который вечером во вторник сбил на тротуаре в Воронеже трех человек, один их которых умер. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель пресс- службы следственного управления СК по Воронежской области.

"В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Во вторник около 19:20 мск в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской полицейский за рулем автомобиля Toyota выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них умер от полученных травм на месте, две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". Среди возможных причин рассматривается произошедшего техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").