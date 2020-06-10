Экономике России потребуется несколько кварталов для восстановления - Набиуллина
11:20 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Коронавирус не просто на время "заморозил" нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система. Конечно, сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее. Регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг, но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - сказала она.
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