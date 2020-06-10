Парад Победы с участием более 75 единиц техники пройдет в Новосибирске без зрителей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня в Новосибирске с участием более 75 единиц техники, в том числе танка Т-34, но без зрителей. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе Владимир Перепелица.

"В параде помимо личного состава будет принимать участие еще механизированная колонна техники, более 75 единиц. Кроме того, [будет] авиационная составляющая. <...> Кроме того, по традиции [будет] Т-34 1944 года, который действовал в определенное время во времена Великой Отечественной войны", - сказал Перепелица.

Он уточнил, что участие в параде примут более 2 тыс. военнослужащих Министерства обороны РФ и других силовых структур. Кроме того, спланировано участие двух парадных коробок юнармейского движения (по 86 человек каждая), разрешение от родителей получено, однако сейчас ведется согласование с Роспотребнадзором.