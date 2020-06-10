Президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян: в Конституции надо закрепить важность защиты животных
11:36 10.06.2020
В российской Конституции нужно закрепить идею о важности защиты животных, - как диких, так и домашних, - считает руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян. По его словам, сейчас же за жестокостью по отношению к животным нарушителей закона наказывать крайне сложно. «Нужно закрепить в Конституции необходимость ответственного отношения к животным и защитить их, - уверен Даллакян. - Когда это будет закреплено на законодательном уровне - защита как диких, так и домашних животных – тогда и можно закон и расширить. Тогда будет и результат. А результат – это спасенные жизни».
По мнению Даллакяна, если будут приняты соответствующие поправки в Конституцию, более активно будут работать надзорные органы, полиция станет обрабатывать заявления по поводу жестокого обращения с животными, а не отказываться от таких дел. «Когда на уровне Конституции, там уже по-другому все пойдет», - считает глава фонда.
«Никто не забыл жестокость подростков, которые издевались над животными, - говорит Даллакян. - Эти новости вызвали общественный резонанс. Нам нужен гуманный подход. Животные, дети и старики у нас не защищены Конституцией. Есть законы, которые защищают, но не Основной закон. Вот когда у нас будут приняты поправки по защите, в том числе, и животных – тогда у нас будет построено гуманное общество. Жестокий человек по отношению к животному, потом становится жестоким по отношению к людям. То есть, обидит котенка – обидит и ребенка. Основа Конституции, основа Государства – дать защиту любому».
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