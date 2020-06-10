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НОВОСТИ

Трамп готов представить реформу полиции - NBC

12:00 10.06.2020 Источник: Эхо Москвы

NBС: Президент США Дональд Трамп готов представить реформу полиции. По сведениям телеканала, уже завтра глава Белого дома выступит с рядом инициатив. Это будут как законодательные проекты, так и указы президента. По словам источника телеканала, речь может идти о создании базы данных с записями о правонарушениях, которые совершили полицейские.

В то же время в Вашингтоне не хотят связывать руки стражам порядка — вопрос о реформе привлек к себе внимание на фоне протестов после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.  Эхо Москвы

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