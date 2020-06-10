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Падение ВВП России в 2020 году может составить от 8% до 10% в условиях пандемии - ОЭСР

12:05 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует падение ВВП России в этом году на 8% в случае отсутствия второй волны эпидемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду докладе организации.

При пессимистичном сценарии - в случае второй волны коронавируса - ВВП России может снизиться на 10%, отмечают в ОЭСР. Рост же при таком сценарии в 2021 году может составить 4,9%.

При этом 2 марта организация прогнозировала, что рост экономики России в 2020 году замедлится до 1,2% на фоне падения мирового роста ВВП, что на 0,4 процентных пункта (п. п.) меньше, чем прогнозировала ОЭСР. На 2021 год организация тогда пересмотрела свой ноябрьский прогноз в сторону снижения роста ВВП на 0,1 п. п., до 1,3%.

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