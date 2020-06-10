Во время испытания американской гиперзвуковой ракеты произошла нештатная ситуация

12:20 Источник: РБК

Во время испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты, создаваемой США рамках программы HAWC, произошел инцидент. Об этом сообщает издание Aviation Week.

Ракета разрабатывается Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) совместно с ВВС. Как сообщают источники издания, во время летных испытаний на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, ракета случайно отделилась от бомбардировщика B-52.

«Причина происшествия, которое, как полагают, было связано с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс», — говорится в сообщении. Издание полагает, что авария ракеты произошла над сухопутным испытательном полигоном. РБК