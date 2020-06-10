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Уровень долговой нагрузки россиян почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное - ЦБ РФ

12:32 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень долговой нагрузки россиян практически достиг 11% (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов), сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Уровень долговой нагрузки почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное", - сказала Набиуллина.

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