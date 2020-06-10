От последствий коронавируса умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

13:00 Источник: РБК

В Москве на 79-м году жизни умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Как рассказал РБК сын Никаса Сафронова и друг семьи Лука Затравкин, причиной смерти стали последствия коронавируса. Болезнь длилась около месяца и проходила в тяжелой форме. Часть времени Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ.

По словам Затравкина, Трушкин во время эпидемии находился на самоизоляции, но все равно заразился коронавирусом в начале мая. Он отметил, что сатирик несколько дней не обращался за медицинской помощью. Жена Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома, а сам сатирик попал в реанимацию.