Трое руководителей ТЭЦ задержаны по делу о разливе топлива в Норильске

13:05 Источник: РБК

В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сообщил РБК, что компания считает данную меру неоправданно жесткой.