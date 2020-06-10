Трое руководителей ТЭЦ задержаны по делу о разливе топлива в Норильске
13:05 10.06.2020 Источник: РБК
В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.
Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сообщил РБК, что компания считает данную меру неоправданно жесткой.
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