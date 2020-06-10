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Трое руководителей ТЭЦ задержаны по делу о разливе топлива в Норильске

13:05 10.06.2020 Источник: РБК

В рамках дела, открытого после аварии на ТЭЦ в Норильске и разлива топлива, были задержаны директор предприятия, главный инженер и его заместитель, сообщается на сайте Следственного комитета.

Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин сообщил РБК, что компания считает данную меру неоправданно жесткой.

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