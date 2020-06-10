Подростка, готовившего взрыв в Красноярске, отправят на принудительное лечение
13:20 10.06.2020 Источник: Газета.Ru
14-летний подросток, который намеревался устроить взрыв в одной из школ Красноярска в апреле этого года, будет направлен на принудительное лечение из-за его психического заболевания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что его заболевание было выявлено вследствие психолого-психиатрической экспертизы.
«Подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — указано в сообщении.
Юношу задержали в Красноярске 16 апреля сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке нападения на школу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «незаконное изготовление взрывных устройств».
В дальнейшем его также заподозрили в незаконном хранении оружия.
На допросе подросток признался, что готовил нападение. Он подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны «для расстрела в школе». По словам подростка, нападение он планировал 19 или 20 апреля 2020 года.
Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого передано в суд. Газета.Ru
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