Подростка, готовившего взрыв в Красноярске, отправят на принудительное лечение

13:20 Источник: Газета.Ru

14-летний подросток, который намеревался устроить взрыв в одной из школ Красноярска в апреле этого года, будет направлен на принудительное лечение из-за его психического заболевания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что его заболевание было выявлено вследствие психолого-психиатрической экспертизы.

«Подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа», — указано в сообщении.

Юношу задержали в Красноярске 16 апреля сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке нападения на школу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

В дальнейшем его также заподозрили в незаконном хранении оружия.

На допросе подросток признался, что готовил нападение. Он подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны «для расстрела в школе». По словам подростка, нападение он планировал 19 или 20 апреля 2020 года.

Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого передано в суд. Газета.Ru