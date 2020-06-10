Выход на пиковые значения в РФ по коронавирусу занял в 2 раза больше времени - Попова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход на пиковые значения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России занял в два раза больше времени, чем в других странах. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Если сравнивать с другими государствами, которые оказались в той же непростой ситуации, где-то более серьезной, то в Российской Федерации до пиковых значений ежесуточной регистрируемой заболеваемости ушло четыре инкубационных периода - более 50 дней, в других странах это было два максимум инкубационных периода. То есть рост был более быстрый, что называется взрывной и уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах были практически в два раза выше, чем в Российской Федерации", - сказала она.