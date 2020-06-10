0
0
279
НОВОСТИ

Выход на пиковые значения в РФ по коронавирусу занял в 2 раза больше времени - Попова

13:32 10.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход на пиковые значения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России занял в два раза больше времени, чем в других странах. Об этом заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Если сравнивать с другими государствами, которые оказались в той же непростой ситуации, где-то более серьезной, то в Российской Федерации до пиковых значений ежесуточной регистрируемой заболеваемости ушло четыре инкубационных периода - более 50 дней, в других странах это было два максимум инкубационных периода. То есть рост был более быстрый, что называется взрывной и уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах были практически в два раза выше, чем в Российской Федерации", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 10.06.2020
СК начал проверку в отношении Юлии Латыниной
0
13
16:50 10.06.2020
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
0
60
16:32 10.06.2020
Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля
0
83
16:12 10.06.2020
Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии - ЕК
0
139
16:00 10.06.2020
Сервис HBO Max убрал "Унесенных ветром" из каталога фильмов по причине расизма - WSJ
0
134
15:32 10.06.2020
Послы стран ЕС согласовали продление на год санкций в отношении РФ по Крыму - источник
0
186
15:15 10.06.2020
Собянин: Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом
0
211
15:12 10.06.2020
Прокуратура Швеции назвала убийцу Улофа Пальме
0
198
15:04 10.06.2020
Михаил Швыдкой: Голосование по Конституции в режиме онлайн безопасно для граждан
0
193
15:00 10.06.2020
Освящение главного храма Вооруженных сил РФ перенесено на 14 июня - источник
0
207

Возврат к списку